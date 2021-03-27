السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات : رزنامة التحضير لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني وسيرها

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، اليوم السبت، رزنامة التحضير لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني لموعد 12 يونيو 2021 ، و سيرها فيما يلي أهم تواريخها :

- استدعاء الهيئة الناخبة الخميس 11 مارس 2021

- المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من الثلاثاء 16 مارس 2021 إلى الثلاثاء 23 مارس 2021 .

- الاعتراضات والطعون في التسجيل والشطب من الأربعاء 24 مارس 2021 إلى الثلاثاء 13 ابريل 2021 .

-ايداع الترشيحات من الخميس 11 مارس 2021 إلى الخميس 22 ابريل 2021 .

-الطعون في الترشيحات من الجمعة 23 أبريل 2021 إلى الاثنين 14 مايو 2021 .

-تجديد الترشيحات قبل تاريخ الثلاثاء 18 ماي 2021 .

-اعداد وكالات التصويت من السبت 27 مارس 2021 إلى الثلاثاء 8 يونيو .

-نشر قائمة مؤطري مكاتب التصويت من الجمعة 23 أبريل 2021 إلى الجمعة 7 مايو 2021 .

-الطعون في قائمة مؤطري مكاتب التصويت من السبت 24 ابريل 2021 إلى الأربعاء 12 مايو 2021 .

-الحملة الإنتخابية من الاثنين 17 مايو 2021 إلى الثلاثاء 8 يونيو 2021 .

-ايداع قوائم ممثلي المترشحين قبل تاريخ 23 ماي 2021 .

-منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين من الأحد 9 ماي 2021 إلى السبت 12 يونيو 2021 .

-يوم الإقتراع السبت 12 يونيو 2021 .

-الاعتراض على سير الإقتراع السبت 12 يونيو 2021 .

-الإعلان عن النتائج المؤقتة 48 ساعة بعد استلام محاضر اللجان الإنتخابية الولائية وبالخارج.

-الطعن في نتائج الاقتراع 48 ساعة تلى الإعلان عن النتائج المؤقتة .

-اعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية 10 أيام بعد استلام النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.