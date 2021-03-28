كورونا: 86 إصابة جديدة, 74 حالة شفاء و 3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

28/03/2021 - 16:52

سجلت 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و  3 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 74 مريضا للشفاء,  حسب ما كشفت عنه هذا الأحد وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في بيان  لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.836 شخص من بينها 86  حالة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91.267  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3080, في حين يتواجد 19 مريضا في العناية  المركزة.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 18 ولاية سجلت من 1  إلى 9 حالات, فيما سجلت ولايتان (2) أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين الالتزام بنظام اليقظة, كما دعت إلى  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت ان الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى  جانب أخذ الحيطة والحذر, عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

وسوم:

الجزائر, صحة

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