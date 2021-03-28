بن عبد الرحمن من أدرار: تخصيص اعتمادات مالية لإعادة الاعتبار للفقارات

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الأحد بأدرار على العمل على مرافقة مختلف المشاريع التنموية في قطاعي الموارد المائية والبيئة من خلال رصد الأغلفة المالية الكافية لانجاز مشاريع هذه القطاعات عبر مختلف المناطق السكنية.

و طمأن المسؤول ذاته خلال زيارته التفقدية للولاية رفقة وزيري الموارد المائية والبيئة في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد، سكان المنطقة بأن احتياجاتهم مأخوذة بعين الاعتبار فيما يتعلق بتحسين خدمة التزود بمياه الشرب و رفع نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي.

و أضاف بن عبد الرحمن أن نظام السقي التقليدي بالفقاره باعتباره موردا و تراثا مائيا عريقا يحظى بعناية خاصة وسيزيد الاهتمام به أكثر مستقبلا من خلال اعتزام قطاع المالية، السنة المقبلة، تخصيص اعتمادات مالية موجهة لإعادة الاعتبار للفقارات و ترميمها و صيانتها.

و ثمن وزير المالية الترشيد الملموس للنفقات لدى السلطات المحلية بالالتزام بالأغلفة المالية المرصودة و احترام أجال الإنجاز لعينة من المشاريع العمومية بقطاع الموارد المائية مما يعد مبعث ارتياح على مدى التحكم في النفقات العمومية و الدراسات التقنية لبعض المشاريع المعقدة داعيا مختلف القطاعات للسير في هذا المنحى.

كما دعا بن عبد الرحمن لدى إشرافه على تدشين مقر الخزينة العمومية إلى الانخراط في توجه الانتقال الطاقوي من خلال إعداد دراسات نموذجية حول استغلال الطاقات المتجددة بهياكل القطاع للوصول إلى نتائج ايجابية حول ترشيد استهلاك الطاقة بهذه المرافق.