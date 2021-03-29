مدير المؤسسات الناشئة للإذاعة : 100 مؤسسة تحصلت على العلامة ونبحث عن تمويل سـلس للإبتكار

كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نورالدين واضح، عن حصول 100 مؤسسة على علامة مؤسسة ناشئة، فيما تسعى الوزراة لجذب التمويل السلس للإبتكار.

وأوضح واضح، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، يوم الاثنين، أن استراتيجية الوزارة تستهدف فتح الورشة الكبيرة المتعلقة باقتصاد المعرفة، مضيفا أن الجلسات المنعقدة، اليوم، بقصر المؤتمرات، تمثل نقطة انطلاقة في هذه الإستراتيجية الهادفة لتمكين الجزائر من الدخول في اقتصاد بعيد عن الريع. مشيرا إلى أن الورشات السبعة التي تقام على هامش الجلسات ستخرخ بتوصيات عملية.

وقال إن جميع القطاعات يمكنها أن تساهم في اقتصاد المعرفة كالفلاحة والبيولوجيا والطاقات المتجددة وغيرها، لكن المهم –حسبه- أن يتم التركيز حيث توجد قدراتنا البشرية لنتمكن من خلق الثروة المعرفية بها.

وبشأن الصندوق المستحدث لتمويل المؤسسات الناشئة، أكد أن الصندوق يواصل عمله، كما أن نظام منح العلامات للمؤسسات الناشئة مستمر أيضا، مشيرا، في السياق، إلى أن اللجنة المكلفة تنعقد كل أسبوعين لمنح هذه العلامة.

وكشف –بالمناسبة- أن المؤسسات المستفيدة من هذه العلامة بلغ حتى اليوم 100 مؤسسة ناشئة.

وفيما يخص التمويل، أكد أن ورشة مخصصة لهذا الغرض ستدرس الموضوع من كل جوانيه، ومنه نتوقع –يضيف- أن تخرج بتوصية تتعلق بتمويل إبتكار يكون أكثر سلاسة ووفق المعايير الدولية ولو تتطلب الأمر جذب المؤسسات المالية الأجنبية للإستثمار في هذا الجانب ببلادنا. معربا عن أمله في أن يتغير النظام المالي الجزائري فيما يخص تمويل الإبتكار ويساير ما هو موجودفي النظام العالمي، شأنه في ذلك شأن القطاع المالي الخاص الذي ينرحب انضمامه إلى سوق التمويل للإبتكار" يضيف.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية