الشلف : 15 جريحا في حادث مرور بسيدي عكاشة

أسفر حادث مرور وقع اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 19 ببلدية سيدي عكاشة (الشلف) عن إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات الجهاز، النقيب يحي مساعدية، أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثامنة صباحا، نجم على إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية عند المدخل الجنوبي لبلدية سيدي عكاشة.

واستنادا للمصدر ذاته، تسبب هذا الحادث في إصابة 15 شخصا من الجنسين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لإجلاء المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس، إذ سخرت 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء.