الرئيس المصري يعلن انتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, اليوم الإثنين, انتهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل, وذلك بعد أسبوع من جنوحها في مدخل الشريان الملاحي المحوري.

وقال الرئيس السيسي, في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وأضاف أنه "بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي, بأيد مصرية, يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيعي قد أعلن في وقت مبكر صباح اليوم بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بنجاح.

وقال المسؤول في بيان, أن السفينة الجانحة "استجابت لمناورات الشد والقطر, وتم تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80 %, وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

وجنحت السفينة يوم الثلاثاء الماضي في مدخل قناة السويس خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب, ما دفع هيئة القناة إلى تعليق الملاحة الخميس الماضي لحين تعويم السفينة.