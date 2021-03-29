كورونا: 110 إصابة جديدة, 82 حالة شفاء و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 82 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 946 116 حالة من بينها 110 إصابة جديدة , بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 349 91 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3084 , في حين يتواجد 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 23 ولاية اخرى سجلت من 1 إلى 9 حالات, فيما سجلت ولايتان (2) أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت ان الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".