بوقدوم : إرادة مشتركة بين الجزائر وإسبانيا لتعزيز التعاون بين البلدين

أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, عقب لقاءاته, الاثنين, بالسلطات العليا لمملكة إسبانيا , على وجود إرادة مشتركة للتعاون بين البلدين في كل المجالات, بغية تحقيق علاقات متوازنة تحفظ مصالح الطرفين الى جانب تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة.

وكتب بوقدوم, على حسابه الرسمي بموقع تويتر, "لقاءات عديدة رفيعة المستوى جمعتني اليوم بالسلطات العليا لمملكة اسبانيا, في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين . إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في كل المجالات خاصة الاقتصادية, بغية تحقيق علاقات متوازنة تحفظ مصالح الطرفين, مع تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة".

وقام وزير الشؤون الخارجية بزيارة عمل الى إسبانيا, بدعوة من نظيرته السيدة أرانتتشا قونزاليس لايا "تندرج في إطار المشاورات التقليدية و المنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة 2002 "معاهدة الصداقة وحسن الجوار و التعاون" وفق بيان وزارة الخارجية .

كما تهدف الزيارة الى تعزير الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر في الميادين ذات الاهتمام المشترك, لا سيما في ظل الظرف العالمي الراهن الذي تطبعه أزمات متعددة الأبعاد.