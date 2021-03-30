الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الارهابي بموزمبيق

أدانت الجزائر بشدة سلسلة الهجمات الإرهابية التي إستهدفت في الأيام الأخيرة مقاطعة بالما في منطقة كابو ديلقادو، شمال الموزمبيق، معربة عن "تضامنها التام مع الحكومة الموزمبيقية" في حربها على الإرهاب، حسبما جاء الثلاثاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح بيان الوزارة، أن "الجزائر تدين بشدة سلسلة الهجمات التي إستهدفت في الأيام الأخيرة مقاطعة بالما في منطقة كابو ديلقادو، شمال الموزمبيق، و التي أوقعت العديد من القتلى في صفوف المدنيين".

كما أضاف المصدر ذاته ، أنه "في هذه الظروف العصيبة، تقدم الجزائر تعازيها الصادقة للعائلات المكلومة وتجدد تضامنها التام مع حكومة الموزمبيق، كما تبقى على قناعة بأن الشعب الموزمبيقي الشقيق الذي صقلته المحن التي اجتازها، سيتمكن في كنف الوحدة و الإستقرار من مجابهة التهديدات التي تطرحها هذه الافة العالمية".

للتذكير فإن عديد الأشخاص قد لقوا مصرعهم في سلسلة هجمات ارهابية كبيرة، منذ يوم الاربعاء بمقاطعة بالما في شمال الموزمبيق، حسب الحكومة الموزمبيقية.