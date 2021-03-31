ظهور عربي قياسي في أمم إفريقيا 2021

أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021 والمؤجلة إلى 2022، بحسم 23 مقعدا للمنتخبات المتأهلة في انتظار الحسم في البطاقة الأخيرة بين منتخب بنين وسيراليون بعد الأزمة التي أدت لتأجيل اللقاء الذي كان مقررا يوم الثلاثاء في ختام الجولة 12 للتصفيات.

وسيظهر23 منتخبا في منافسات "الكان" على رأسها الكاميرون صاحبة الضيافة بجانب مالي وغينيا وبوركينا فاسو ومالاوي وغانا والسودان وغامبيا والغابون والمغرب وموريتانيا والرأس الأخضر ومصر وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي والسنغال وغينيا بيساو وتونس وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وإثيوبيا ونيجيريا.

وتشهد النسخة القادمة للكان ظهورا عربيا قياسيا بتأهل 7 منتخبات لأول مرة وهي الجزائر حامل اللقب وتونس التي دائما ما تحضر بقوة في القارة السمراء ومصر صاحبة الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة والمغرب صاحبة التشكيلة المدججة بالنجوم وجزر القمر التي تتأهل لأول مرة في مسيرتها والسودان صاحبة المفاجأة وموريتانيا الذي كان آخر المنتخبات العربية المتأهلة.

كما ستشهد النسخة القادمة للكان الظهور الأول لمنتخبين جديدين هما جزر القمر وغامبيا بعدما تأهلا في التصفيات المؤهلة. وتأهل منتخب جزر القمر عن المجموعة السابعة بالتصفيات برفقة مصر بعد إنجاز رائع مع المدرب أمير عبده.

وصعد أيضا منتخب غامبيا عن المجموعة الرابعة وبصدارة مظفرة على حساب الغابون وتأهل متخطيا الكونغو الديمقراطية وأنغولا. ويغيب عن نسخة "الكان" القادمة 4 أبطال سابقين على رأسهم جنوب أفريقيا بجانب زامبيا والكونغو الديمقراطية والكونغو.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021:

المجموعة الأولى: مالي - غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا - السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا - الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب - موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون- الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر - جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر - زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال - غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس - غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار - إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا/بطاقة بين بينين وسيراليون