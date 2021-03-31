نفط برنت يقارب 5ر64 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط هذا الأربعاء عشية اجتماع بين أوبك وحلفائها في وقت يراهن مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون على تمديد قيود إمداداتهم من النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايوي التي ينتهي أجلها الأربعاء 32 سنتا أو ما يعادل 5ر0 % إلى 46ر64 دولار للبرميل بعد أن نزلت 3ر1 % الثلاثاء.

وصعد عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم جوان 25 سنتا أو ما يعادل 4ر0 % إلى 42ر64 دولار للبرميل.

ونزل الخام القياسي 5ر2 % منذ بداية الشهر الجاري مقارنة مع زيادة 18% في فيفري.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو ما يعادل 4ر0 % إلى 81ر60 دولاري بعد أن هبطت 6ر1% في الجلسة السابقة.