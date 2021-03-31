تصفيات كأس أمم أفريقيا : "الخضر" أفضل هجوم و بونجاح ثاني أحسن هداف

أنهى المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مشواره في تصفيات كأس أمم افريقيا 2021، المؤجلة إلى 2022 بالكاميرون، في المرتبة الثانية لأحسن الهدافين برصيد 4 أهداف بعد إجراء الجولة والسادسة والأخيرة.

وحل بونجاح ثانيا بمعية لويس مافوتا من افريقيا الوسطى (أكسامكس - سويسرا)، البورندي سعيد نتيبازونكيزا (يونغ أفريكانس - تانزانيا)، الجنوب الافريقي بيرسي تو (برايتون - إنجلترا).

وجاء في كرسي الريادة كل من اللاعب الزامبي باتسون داكا (سالزبورغ - النمسا) والنيجيري فيكتور أسيمهان (نابولي - إيطاليا) برصيد 5 أهداف لكلاهما.

ومن جهة أخرى، أنهى المنتخب الوطني الجزائري مشواره في التصفيات في المرتبة الأولى لأحسن خط هجوم ب19 هدفا، متفوقا على تونس (14 هدفا)، نيجريا (14 هدفا) وكوت ديفوار (11 هدفا).

ويعد هذا العدد من الأهداف، كثاني أفضل حصيلة "للخضر" في التصفيات الافريقية بعد نسخة 2017 بالغابون بقيادة الفرنسي كريستيان غوركيف أين سجل آنذاك خط الهجوم 25 هدفا.

أما في الدفاع، فقد أنهى رفاء ماندي المشوار في المرتبة السادسة برصيد 6 أهداف في ستة مباريات بمعية جزر القمر، إثيوبيا وسيراليون (هذه الأخيرة تنقصها مباراة أمام البنين).