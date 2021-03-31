السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توسع من قائمة الضباط العموميين والأشخاص المعنيين بالتصديق على استمارات التوقيعات

وسعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،من قائمة الضباط العموميين والاشخاص المعنيين بالتصديق على استمارات التوقيعات.

جاء الاجراء كرد على جملة من الانشغالات التي طرحتها عديد الاحزاب السياسية والمترشحين الاحرار حول صعوبات جدوها في الميدان للتصديق على توقيعات المواطنين ".

ولاقى الاجراء ترحيبا من الطبقة السياسية والراغبين في الترشح كأحرار واصفين الخطوة بالهامة للقضاء على الفساد بكل اشكاله وتسهيل عملية التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات .

وفي هذا االسياق يقول سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد :" من المهم جدا توسيع امكانية هذا التوثيق حتى يسهل على المواطن ولتمكينه من منح صوته للمترشحين ".

وتتقاطع اقتراحات الراغبين في الترشح في وضع مكلفين بعملية التصديق وعن ذلك يقول يزيد بن عائشة الامين العام لحركة النهضة :" هو اجراء ايجابي وهو خير من ان يبقى محظورا في جهة معينة ".

وبالموازاة من ذلك طالب اخرون بوجوب الحرص على " مصداقية الامضاءات " وفي هذا الشأن يقول سليمان بولقرينات مترشح حر عن قائمة التجديد :" ان الاجراء يدخل في اطار مختلف التسهيلات سواء كانت قوائم حرة ا لاحزاب سياسية ... وعلى ايجابيته لابد من الحرص على مصداقية الامضاءات ".

ويعاني الراغبون في الترشح والمقيمون في الخارج من صعوبات جمة في جمع التوقيعات الخاصة بالترشح بسبب الحجر الصحي الكلي المفروض على عدد من الدول بفعل جائحة كورونا .

وعن هذه المسألة تقول سيدة مقيمة بألمانيا :" انه وبسبب الحجر الصحي لم يتمكن المقيمون بألمانيا من التنقل لإمضاء استمارات الترشح بمقر القنصلية الجزائرية وغير متاح بسبب الاجراءات الصحية الصارمة ".

وفي هذا الصدد يقول ، محمد لجيار ، مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في منطقة فرانكفورت الالمانية يؤكد ان كل العوائق التي تم طرحها رفعت الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومن بين هذه العوائق يفصل متحدثنا في ميكروفون القناة الاولى بالقول أن :" ثمة عديد الجزائريين من رغبوا في الترشح في القائمة الحرة وبعد شرح العملية وجدوا انفسهم امام كثير من العراقيل وعلى سبيل المثال امضاء وثيقة الترشح امام ضابط عمومي المحددة بموعد زيادة على ذلك كثير من المكاتب مغلقة ، لذا رفعنا تقريرا الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإيجاد حل ".

وللتذكير ، على المترشحين من ابناء الجالية الجزائرية في القائمة الحرة جمع 200 توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله عن دائرة انتخابية بينما المترشحون تحت لواء حزب سياسي تم اعفاؤهم من جمع التوقيعات حسب قانون الانتخابات الجديد .

المصدر : الاذاعة الجزائرية