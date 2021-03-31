كورونا : 131 اصابة جديدة و 96 حالة شفاء و4 وفيات خلال الــ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

سجلت131 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 فيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 96 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الأربعاء وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.192 حالة من بينها 131 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.538 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.093 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، فيما سجلت ثلاث (3) ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".