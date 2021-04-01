مونديال السيدات 2023: سيدني الاسترالية تستضيف المقابلة النهائية

تستضيف مدينة سيدني الأسترالية المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 , بينما ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة أوكلاند النيوزيلندية ,حسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), هذا الخميس .

وستشهد البطولة مشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى, وستستضيفها تسع مدن في أستراليا ونيوزيلندا, وتقام مبارياتها في 10 ملاعب.

وسيستضيف كل بلد مباراة في الدور قبل النهائي.

وتضم قائمة المدن المضيفة كلا من بريزبن وملبورن وأديليد وبيرث في أستراليا, فيما تقام مباريات البطولة في مدن دنيدن وهاميلتون وويلينغتون النيوزيلندية.

وذكر (فيفا) في بيان له عبر موقعه الرسمي أن جدول المباريات الكامل سيتم إعلانه في وقت لاحق هذا العام.

وقالت ماريس باين وزيرة المرأة الأسترالية في بيان إن بطولة كأس العالم "ستعزز سمعتنا القوية بالفعل كبلد رائد في رياضة المرأة" مضيفة" انها ستكون منصة لإلهام الفتيات عبر أستراليا(...) سيتعلمون أنه مع الشجاعة والتركيز والعزيمة, بإمكانهن الوصول لأي هدف في الرياضة أو الحياة".

وأوضح وزير الرياضة ريتشارد كولبيك أن استضافة كأس العالم "ستعرض تحسين السلوكيات تجاه المساواة بين الجنسين في الرياضة وتعزز سمعة أستراليا كرائدة عالمية في الترويج لرياضات السيدات وكمضيف رئيسي للأحداث الرياضية الدولية".

وأكدت جوهانا وود رئيسة الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم :"إرث كأس العالم للسيدات 2023 يبدأ الان, وسيستمر في ترك انطباع دائم على رياضة السيدات عبر الدولتين ومنطقة سيا والمحيط الهادي".

وستشهد بطولة كأس العالم 2023 للسيدات زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 منتخبا إلى 32 , نفس عدد المنتخبات التي تشكل بطولة الرجال حالياً قبل أن يتم زيادتها إلى 48 فريقا في 2026.

و جدير بالذكر أن منتخبي البلدين المضيفين يتأهلان مباشرة للنهائيات.