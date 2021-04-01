﻿كورونا : 112 إصابة جديدة و 94 حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 94 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.304 حالة من بينها 112 اصابة جديدة،بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.632 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.096 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، فيما سجلت 3 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية،إلى جانب أخذ الحيطة والحذر "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".