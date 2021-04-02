كورونا: 125 إصابة جديدة و97 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

02/04/2021 - 16:54

سجلت 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 97 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، في بيان لها.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.429 حالة، من بينها 125 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91.729 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.099 حالة.
أما فيما يتعلق بالمرضى الموجودين حاليا بالعناية المركزة فقد بلغ 16 حالة، مثلما أوضحه البيان ذاته.
كما لفتت وزارة الصحة إلى إحصاء 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة إصابة بالفيروس، خلال الفترة المذكورة، فيما بلغ عدد الولايات التي سجلت بها من حالة إلى 9 حالات 25 ولاية، بالإضافة إلى ولايتين أحصتا أكثر من 10 حالات.
وجددت الوزارة توصياتها بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي، مع تأكيدها على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة للقضاء نهائيا على هذا الوباء".

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