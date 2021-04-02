رزيق : ذبح أول دفعة من الماشية بأدرار موجهة للتسويق بـ"شمال البلاد" لأول مرة في تاريخ الجزائر

كشف وزير التجارة ، السيد كمال رزيق ، مساء اليوم الجمعة ، في تغريدة له على حسابه في الفيسبوك ، عن انطلاق عملية ذبح أول دفعة من الماشية بولاية أدرار والموجهة للتسويق بالمدن الشمالية للبلاد .

وجاء في افتتاح التغريدة :" كما سبق ووعدنا وبقرار سيد وسيادي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ودعم من السيد الوزير الاول وتنسيق وعمل مشترك مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ،تم اليوم الجمعة ، ذبح أول دفعة من الماشية بولاية أدرار والموجهة للتسويق بالمدن الشمالية للبلاد وستليها عدة عمليات بباقي ولاياتنا الجنوبية تباعا .

واضاف السيد رزيق كاشفا :" مع العلم أنها المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يتم فيها تسويق مادة اللحم من الولايات الجنوبية إلى باقي ولايات الوطن بعدما كان ممنوعا في وقت سابق ".

وتقدم وزير التجارة ، كمال رزيق ، بالشكر لكل من ساهم في تجسيد هذا الوعد والإلتزام به على أرض الواقع والذي من شأنه – حسبه - خلق حركية تجارية حقيقية بين جنوب الوطن وشماله . و ستنطلق العملية الأولى هذا السبت من ولاية أدرار تحت إشراف السيد والي الولاية .

اعتماد قائمة خاصة "استثنائية" لمستوردي اللحوم الحمراء المبردة خلال شهر رمضان

وتجسيدا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، المتعلق بالترخيص الاستثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء المبردة لتدعيم السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل تم اعتماد قائمة خاصة بالمستوردين المعنيين بعملية الاستيراد الاستثنائية وفق الشروط المحددة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة " التجارة ، الفلاحة والمديرية العامة للجمارك " والمسجلة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية .

واعلنت وزارة التجارة انه تم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل الاجراءات الادارية والبنكية المتعلقة بعملية الاستيراد لفائدة المتعاملين المعنيين الذين سيتم التواصل معهم من قبل مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسحب رخص الاعتماد الصحي والشروع الفوري في مباشرة اجراءات عمليات الاستيراد .

المصدر : الاذاعة الجزائرية