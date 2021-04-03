مقتل 4 جنود أمميين في هجوم مسلح بمالي

قتل 4 جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الجمعة، في هجوم مسلح استهدف معسكرهم بمدينة أغلهوك، بمنطقة كيدال شمالي مالي .

ونقلت مصادر اعلامية عن البعثة الأممية في مالي "مينوسما"، في بيان ، إن الهجوم "شنه متشددون" وأسفر عن مقتل 4 من قوات حفظ السلام وسقوط 19 جريح .

وأضافت أنه "تم إرسال طائرات مروحية إلى موقع الهجوم لإجلاء الجرحى من المعسكر الذي يضم في الغالب جنود حفظ سلام تشاديين".

من جهته، أدان أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، الهجوم بأشد العبارات , وقال أن " الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأنه يمكن إنزال العقوبات على المسؤولين".

ودعا غوتيريس "السلطات في مالي إلى عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم الشنيع، ومحاسبتهم على وجه السرعة".

وجدد الأمين العام "تأكيد تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة جمهورية مالي في سعيهما لتحقيق السلام".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية