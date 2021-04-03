منطقة افريقيا-أوقيانوسيا تأهل 4 مصارعين جزائريين لأولمبياد طوكيو

تأهل أربعة مصارعين جزائريين إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو، عقب فعاليات اليوم الأول المخصص للمصارعة الاغريقية-الرومانية، الجمعة بمدينة الحمامات التونسية في إطار الدورة التأهيلية "إفريقيا-أوقيانوسيا".

ويتعلق الأمر بآدم بوجملين (97 كلغ)، سيد عزارة بشير (87 كلغ)، عبد الكريم فرغات (60 كلغ) وعبد المالك مرابط (67 كلغ)، كلهم أبطال إفريقيا.

ومن بين المصارعين الأربعة المتأهلين اثنان منهم كانا قد شاركا في أولمبياد 2016 بريو (البرازيل) وهما سيد عزارة بشير و آدم بوجملين اللذين تحصلا على الميدالية الفضية في إطار الالعاب المتوسطية 2018 بطراغونا (إسبانيا).

ويشهد اليوم الثاني من الدورة التأهيلية "إفريقيا-أوقيانوسيا" مشاركة ستة جزائريين في المصارعة الحرة : عبد الحق خرباش (57 كلغ)، عمار لعيساوي (65 كلغ)، إسحاق بوخرص ( 74 كلغ)، فاتح بن فرج الله (86 كلغ)، محمد فرج (97 كلغ) و جهيد برحال (125 كلغ).

إضافة للجزائر، يشارك في هذه الدورة 14 منتخبا إفريقيا ويتعلق الأمر بتونس (البلد المنظم)، المغرب، مصر، نيجيريا، غينيا بيساو، ناميبيا، السنغال، الكونغو، التشاد، الكاميرون، مدغشقر، موريس، و سيرا ليون.

أما ممثلو منطقة أوقيانوسيا فهم سبعة منتخبات : أستراليا، زيلندا الجديدة، ساموا، دول ميكرونيسي، قوام، جزر مارشال ة بالاوس.