﻿كورونا : 95 إصابة جديدة و 84 حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 84 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.524 حالة من بينها 95 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.813 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.102 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أنه خلال ال24 ساعة الماضية، 31 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان (2) أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية،إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية