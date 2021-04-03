20 ألف وحدة سكنية شرق القدس مهددة بالهدم و المصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، اليوم السبت ، إن 20 ألف وحدة سكنية في شرق القدس المحتلة مهددة بالهدم والمصادرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحسيني أن "ثلث البيوت في المدينة المقدسة ، ما يقارب 20 ألف وحدة سكنية يتواجد لديهم إخطارات وإنذارات بالهدم والاستيلاء في محاكم الاحتلال"، مضيفا أن، "مسلسل هدم البيوت في المدينة مستمر بشكل يومي بهدف ترحيل وتهجير الفلسطينيين من على هذه الأرض لإقامة المستوطنات ، وإحلال المستوطنين بدلا منهم".

وأشار إلى أن الوضع في القدس "معقد"، مطالبا بوضع "خطة فلسطينية تهدف إلى تثبيت صمود سكان القدس ووقف نزيف الهدم والتهجير، باعتبار أن البناء في غاية الصعوبة ويكلف قرابة نصف مليون دولار للوحدة السكنية".

وانتقد المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي الذي "يغض النظر" عن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في القدس المحتلة، داعيا إياه إلى "إعادة النظر في قراراته باعتبار أن المنطقة محتلة ويجب عدم العبث بمصير المواطنين وهدم بيوتهم".

وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسان (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت أربعة مباني خلال الأسبوعين الماضيين في الجزء الشرقي من مدينة القدس ما تسبّب في تهجير 12 شخصا .ويؤكد الفلسطينيون إن عمليات الهدم تتم لصالح التوسع الاستيطاني.

و في ذات السياق، قال رئيس الإدارة العامة لمؤسسات الأمم المتحدة ، في وزارة الخارجية الفلسطينية ، عمر عوض الله ، إن "ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي وأدواته الموجودة على الأرض قبل تشكيل حكومته ، سباق مع الزمن باتجاه ترسيخ المنظومة الاستعمارية في دولة فلسطين".

وذكر عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن وزارة الخارجية الفلسطينية "تطرح قضايا هدم المنازل والاستيلاء عليها على المجتمع الدولي بشكل مستمر".

وقال أن "الإدانات الدولية لا تكفي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وعلى الدول اتخاذ خطوات مباشرة من عقوبات باتجاه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية".

من جهته ، رأى مدير مؤسسة الحق الفلسطينية ، شعوان جبارين، أن "المشروع الإسرائيلي بعيد المدى يهدف لتهجير الفلسطينيين من المدينة وإخراجهم لمزيد من الاستيلاء ، وتوسيع المستوطنات"، متهما الكيان الصهيوني باستهداف "الوجود الفلسطيني في القدس ومناطق الضفة الغربية خاصة (ج) ضمن خطة ممنهجة".

وقال أن ما يجري من عمليات هدم واستيلاء للمنازل الفلسطينية "جريمة".