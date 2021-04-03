جيش التحرير الشعبي الصحراوي يشن هجمات جديدة على مواقع قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الجمعة واليوم السبت ست هجمات جديدة ضد مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي ، حسب البيان العسكري رقم 143 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم السبت.

وجاء في البيان العسكري، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أنه "خلال يوم أمس الجمعة، قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أشرك لغراب بقطاع الكلتة".

وأضاف المصدر أن "نهار اليوم السبت، قصفت مفارز متقدمة من جيشنا الباسل" مواقع قوات الاحتلال "المتخندقة بمنطقة رأس فدرة أبروك بقطاع حوزة" و بمنطقة "لعكد بقطاع المحبس" ومنطقة "روس الشيظمية بقطاع المحبس".

كما نفذت وحدات الجيش الشعبي الصحراوي "قصف عنيف" استهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة "أكرارة لحديد بقطاع الفرسية" ومنطقة "لكصيبيين بقطاع الفرسية".

وتتوالى "منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف البيان.