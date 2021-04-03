درار : تليقيح وتيرة التلقيح ضد وباء كورونا بالجزائر ستعرف "ارتفاعا" خلال شهر أفريل الجاري

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان وتيرة تلقيح المواطنين ضد وباء كورونا ستعرف "ارتفاعا" خلال شهر أبريل الجاري، مؤكدا ان استقرار الوضعية الوبائية في البلاد سيسمح بمواصلة هذه العملية بـــ"كل أريحية".

وقال السيد درار في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي على هامش حفل استقبال الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا "أسترا زينيكا" والمقدرة بــ 364800 جرعة في اطار التحالف الدولي لتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفاكس)، أن "نسق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر سيعرف ارتفاعا خلال شهر أبريل الجاري استجابة لتطلعات المواطنين".

وبعد أن ذكر بأن الجزائر "كان لها الشرف، تحت اشراف ومتابعة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اطلاق عملية التلقيح ضد الفيروس بداية من يناير الفارط"، أكد أن هذه العملية "ستتواصل طيلة أيام السنة وفق برنامجها المسطر " بهدف-كما قال-" تلقيح أكبر عدد من المواطنين".

وأبرز مدير معهد باستور-الجزائر في نفس الاطار أن "استقرار الوضعية الوبائية في الجزائر سيسمح بمواصلة هذه العملية بكل أريحية".

و كانت شحنة أولى من اللقاح المضاد لكورونا "أسترا زينيكا" والمقدرة بـــ 364800 جرعة وصلت اليوم الى مطار هواري بومدين الدولي وذلك في اطار التحالف الدولي لتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفاكس).

وبهذه المناسبة، أشاد ممثلوا منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وكذا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر بــ"الجهود التي تبذلها الجزائر" لمكافحة وباء كورونا، منوهين ب"التعاون الدولي" للجزائر في اطار مكافحة هذه الجائحة التي تضرب العالم.