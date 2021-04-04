إبراهيم بومزار للإذاعة : السيولة النقدية ستكون متوفرة خلال شهر رمضان

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أن مصالحه ستعمل على ضمان السيولة النقدية على مستوى جميع مراكز بريد الجزائر عبر التراب الوطني، خلال شهر رمضان مع تحسين نوعية الخدمات.

وأوضح بومزار لدي نزوله ضيفا على القناة الثانية هذا الأحد، أن هناك تحسن كبير في مجال الخدمات لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حقق -حسبه- قفزة نوعية، خاصة في مجال تشجيع المواطنين على استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني في كل تعاملاتهم اليومية.

وفيما يخص خدمة الانترنيت كشف بومزار أن "هناك تحسن في هذا مجال لكن ليس بالشكل الكافي، خاصة مع تزايد طالبات المواطنين في تحسين سرعة التدفق والتغطية الشاملة لكل المناطق" واعتبر أن "ذلك يعتبر حق مشروع لما تضيفه هذه الخدمة الحيوية في تحسين وتطوير بعض الخدمات خاصة في مجال التعليم والاقتصاد".

وأوضح ضيف القناة الثانية أنه تم عقد اجتماع تقيمي مع مختلف المتعاملين الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية وأعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الانترنيت".

وخلال تدخله أيضا ناشد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين وكذلك الجماعات المحلية، على مساعدة المتعاملين الهاتف النقال على نصب الهوائيات خاصة في المناطق الجبالية لسماح على لتغطية أوسع.

كما دعا بومزار المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية، أو ما يصطلح عليه بـ"الكلود كومبوتر" والتي ستضمن رقمنة وتأمين التعاملات بين مختلف الأطراف الفاعلة من هيئات رسمية وإدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية موضحا أن "هناك عروض خاصة للشركات الناشئة التي هي بحاجة إلى الانترنيت لتطوير نشاطها والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني ولخلق مناصب شغل".

من جانب أخر، قال بومزار أيضا أنه "أصبح من الضروري تعميم إستعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين خاصة بعد أن تبنته مختلف التشريعات،" حيث إعتبره آمن خلال التبادلات والمعاملات، وأنه "سيتم لاحقا دعوة الموثقين لاستعمال خدمة التوقيع الإلكتروني عن بعد".