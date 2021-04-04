"Cibweb " بوابة رقمية للتسجيل والمصادقة لدخول التجارة الإلكترونية في الجزائر

أطلق هذا الأحد تجمع النقد الآلي تحت إشراف وزارة المالية خدمته الجديدة " Cibweb" والتي تهدف لتسجيل والمصادقة على التجار الإلكترونيين عبر الانترنت وتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني .

ولدى نزوله ضيفاً على ملتيميديا الإذاعة الجزائرية قال المدير العام لتجمع النقد الآلي مجيد مسعودان " إن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تمكن التجار والمؤسسات وحتى الحرفيين الراغبين، من التسجيل والمصادقة والحصول على المطابقة التقنية والقانونية للتجارة الإلكترونية ، للتخفيف من البيروقراطية الورقية التي تشكل عائقاً أمام تعميم هذه الخدمات ودون ضرورة التنقل للعاصمة"وأكد مسعودان أن هذه البوابة الإلكترونية مهمتها الأولى " إدماج التجار من أجل البيع والدفع عبر الانترنت".

للإشارة فأن هذه العملية كانت في وقت سابق تتطلب الكثير من الجهد والوقت وكذا عناء التنقل ، لكن وبفضل هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة سيتمكن أي تاجر عبر ربوع الوطن من طلب التسجيل والمصادقة عبر هذه البوابة وبشكل مجاني .

وفي سياق متصل كشف المدير العام لتجمع النقد الآلي أن هذه البوابة الإلكترونية ستكون مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والناشئة بهدف " تطوير برامج الدفع الإلكتروني ، والتي تعمل على تسهيل العمل أمام التجار الإلكترونيين بغاية تطوير برامج الدفع عبر النت".

وأكد ضيف الملتيميديا أن "هذه البوابة ستمكن المؤسسات الناشئة من تطوير برامج الدفع الإلكتروني وعرضها على التجار بعد المصادقة عليها من طرف البوابة الالكترونية " Cibweb" ليتمكن بذالك التجار من شراء هذه البرامج دون عناء البحث عن مطوري المواقع".

وستعمل البوابة الرقمية الجديدة التي تشكل خدمة الإلكترونية ، على تطوير سلوكيات التجارة الإلكترونية لدى المواطن كما تعمل على تحسيسه بضرورة الدفع الإلكتروني، وستشكل له محفزاً يمكنه من اقتناء مشترياته عبر كبسة زر ، بما يخلق علاقة إلكترونية سهلة وبسيطة بين الزبون والتاجر .