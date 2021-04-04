دراجات: فوز الجزائري حمزة ياسين في المرحلة الرابعة والأخيرة لدورة مفلانا

فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين, المرحلة الرابعة والأخيرة لدورة مفلانا التي جرت هذا الأحد, على مسافة 6ر132 كلم بين مدينة كونيا و مقاطعة ميرام (تركيا).

واقتطع ياسين مسافة السباق بتوقيت 2 سا 56 د 51 ثا, متفوقا مواطنه يوسف رقيقي الذي حلّ ثانيا بنفس التوقيت.

من جانبه, اكتفى الجزائري الثالث المشارك في هذا السباق, نسيم سعيدي, في الصف الـ11, حيث حسن ترتيبه مقارنة بالمرحلة السابقة, حينما دخل في المركز الـ 36.

وبهذا سجل الدراجون الجزائريون تطورا ملحوظا في الأداء, وهو ما سمح للمنتخب الوطني باحتلال الصف الأول في الترتيب العام لهذه المرحلة الرابعة. وبخصوص الترتيب العام الفردي, يحتل قائد "الخضر" عز الدين لعقاب المرتبة الـ 21 في الترتيب العام, بزمن إجمالي قدره 12 سا 22 د 56 ثا.

من جانبه, احتل حمزة منصوري الصف الـ27 للترتيب العام الفردي بتوقيت إجمالي قدره 12 سا 28 د 03 ثا, في حين يتواجد نسيم سعيدي في المركز الـ30 بزمن 12 سا 29 د 18 ثا.

و تجري دورة مفلانا للدراجات من 1 إلى 4 أفريل بتركيا في اطار استعدادات الفريق الوطني (أكابر/رجال) للاستحقاقات الدولية القادمة.

و كان المنتخب الجزائري للدراجات قد أجرى تربصا تحضيريا بتركيا من 3 إلى 24 فيفري الماضي, مما سمح لع بوضع اللمسات الأخيرة قبل مشاركته في البطولة الافريقية-2021 (على المضمار و على الطريق) التي جرت بمصر.