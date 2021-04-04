كورونا: 98 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 83 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه, هذا الأحد, بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.622 حالة من بينها 98 اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.896 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.105 حالة.

وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أنه خلال ال24 ساعة الماضية, 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت ولاية واحدة أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء .