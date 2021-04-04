كورونا: 98 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

04/04/2021 - 17:13

سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 83 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه, هذا الأحد, بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.622 حالة من بينها 98 اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.896  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.105 حالة.

وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أنه خلال ال24 ساعة الماضية, 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت ولاية واحدة أزيد من 10  حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء .

وسوم:

الجزائر, صحة

طالع ايضاً

﻿كورونا : 95 إصابة جديدة و 84 حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة
استلام أزيد من364 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا
كورونا: 125 إصابة جديدة و97 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر
﻿كورونا : 112 إصابة جديدة و 94 حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة