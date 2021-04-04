المدير العام للإذاعة الجزائرية يؤكد على دور الاذاعات المحلية في تحقيق السلم والأمن الإعلامي

شدد المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي هذا الأحد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الاذاعات المحلية في تحقيق السلم والأمن الإعلامي للجزائر والجزائريين.

وقال بغالي على هامش تدشين المقر الجديد لإذاعة تبسة في ذكرى ميلادها السادسة والعشرين، إن الدور المنوط بالاذاعات المحلية ليس بسيطا ولا يقل أهمية عن دور الأسلاك الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مستشهدا في ذلك بالأدوار التي لعبتها الإذاعات المحلية في التخفيف من وطأة عبء فيروس كورونا عبر حملات التوعية والتحسيس.

وأضاف أن الاذاعات المحلية كان لها دور بارز أيضا في المحافظة على السلامة النفسية للمواطنين بعد خضوعهم للحجر الصحي، قائلا إنه "ليس غريبا أن يذكر رئيس الجمهورية الاذاعات الجهوية بالاسم نظرا للدور الذي لعبته في عز جائحة كورونا".

من جهته أكد والي تبسة محمد البركة داحاج على الدور المتنامي الذي يكتسيه الإعلام المسموع، مشيرا إلى الدعم والإمكانات التي وفرت له الدولة كترقية البث ورقمنته، معتبرا ذلك دليلا على الأهمية التي توليها الدولة لدور الاذاعات المحلية في ترقية الوعي وتحقيق الأمن الاعلامي.