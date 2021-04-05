الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية

صادق اعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خلال اشغال الجلسة العادية المنعقدة هذا الاثنين بفندق الشيراطون بالعاصمة، بالأغلبية على الحصيلتين المادية والمالية لسنة 2020.

وعرفت الحصيلة الادبية، تصويت عضوين اثنين ب"لا" وامتناع اثنين عن التصويت، فيما تمت المصادقة على الحصيلة المالية بموافقة 91 عضوا وامتناع ثلاثة اعضاء عن التصويت وتصويت عشرة اعضاء ب"لا"، خلال الاشغال التي تمت فيها كذلك المصادقة على الميزانية المتوقعة لسنة 2021.

واكتمل نصاب الجمعية العامة العادية، بحضور مجموع 119 عضو من بينهم 104 لهم حق التصويت.

وقبل انطلاق اشغال الجمعية العامة العادية، قام رئيس مديرية مراقبة التسيير المالي على مستوى الاتحادية رضا عبدوش، بتسليم اجازات النادي المحترف للفرق ال20 التي تنشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وتمّ خلال اشغال الجمعية العامة العادية تنصيب لجان الترشيحات والطعون وتسليم المهام تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم 15 افريل الجاري.

تجدر الاشارة، ان الرئيس المنتهية ولايته، خير الدين زطشي، قد قرر عدم الترشح لعهدة ثانية، علما ان هذا الأخير كان قد تولى زمام رئاسة الإتحادية يوم 20 مارس 2017 خلفا للرئيس السابق محمد راوراوة.