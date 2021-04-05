تجارة خارجية: انخفاض الواردات بأكثر من 7 بالمائة في الشهرين الأولين ل2021

سجلت قيمة الواردات خلال شهري جانفي وفيفري 2021 انخفاضا ب86ر7 بالمائة، حسبما أفادت به هذا الاثنين المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت الجمارك الجزائرية في بيان لها أن قيمة الواردات بلغت في الشهرين الأولين للعام الجاري 65ر5 مليار دولار مقابل 13ر6 مليار دولار في نفس الفترة من 2019. وفي مقابل ذلك، سجلت قيمة الصادرات الجزائرية 32ر4 مليار دولار في جانفي وفيفري من 2021.

وبخصوص أهم الدول الموردة للجزائر في هذه الفترة، تظهر بيانات المديرية العامة للجمارك تصدر الصين للقائمة بحصة تقدر ب33ر18 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات، متبوعة بفرنسا (72ر9 بالمائة) وألمانيا (89ر6 بالمائة) وإيطاليا (25ر6 بالمائة) واسبانيا (70ر5 بالمائة).

وبالنسبة لأهم الدول التي صدرت نحوها البضائع الجزائرية، تشير نفس البيانات الجمركية تصدر إيطاليا للقائمة بحصة قدرها 45ر17 بالمائة متبعة بفرنسا (48ر15 بالمائة) وتركيا (25ر15 بالمائة) وإسبانيا (58ر8 بالمائة) وهولندا (47ر5 بالمائة).