كورونا: 117 إصابة جديدة, 98 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

05/04/2021 - 17:22

سجلت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 98 مريضا للشفاء, حسب  ما كشف عنه, هذا الاثنين, بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.739 حالة من بينها 117  اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.994  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.108 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 16 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 15 ولاية سجلت أقل من  9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى  جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء".

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