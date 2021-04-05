جيش التحرير الشعبي الصحراوي يشن هجمات جديدة على مواقع قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الاثنين هجمات جديدة ومركزة ضد مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاع المحبس على طول الجدار الرملي، حسب البلاغ العسكري رقم 145 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم.

وأوضح البيان - الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) - أنه "خلال نهار اليوم الاثنين قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة تخندقات جنود الاحتلال في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس".

كما نفذت وحدات الجيش الصحراوي "قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة أكويرة ولد ابلال" و"منطقة لعكد" بقطاع المحبس.

ونفذت وحدات الجيش الصحراوي أيضا "قصف مركز استهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة اكرارة الشديدة بقطاع المحبس مرتين متتاليتين" .

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "مستهدفة تخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا خسائرَ جسيمةذ في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف البيان.

