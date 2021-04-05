﻿مركز البحث في الانثروبولوجيا: محاضرة حول الصحة العمومية في مواجهة كوفيد-19

احتضن مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران محاضرة نشطها رئيس خلية متابعة التحقيقات الوبائية لدى رئيس الجمهورية، البروفيسور محمد بلحسين حول الصحة العمومية في مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

و أكد البروفيسور بلحسين أن الجائحة قد اثرت على النظام الصحي في الجزائر، مضيفا ان الأزمة الصحية ستحدث تغييرات عميقة في النماذج الصحية.

و اشار المختص الى ان الأزمة الصحية ستعود الى وضعية "صفر حالة" كما سينتج عنها تغييرات محورية في النماذج الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية.

أما فيما يتعلق بالتحقيقات الوبائية في مختلف المناطق، يرى البروفيسور بلحسين ان الامكانيات التي تمتلكها السلطات المحلية و الالتزام في التحقيقات متغيران مما يعطي نتائج متغيرة.

و ذكر المختص بإطلاق تطبيق الكتروني يمكن تحميله على الهواتف حول التحقيقات الوبائية في ولايات الوسط (البويرة و تيبازة و البليدة تيزي وزو) ما سمح بإجراء عدد من التحقيقات على مستوى هذه المناطق و تحديد الاشخاص المصابين في وقت قياسي.

و اختتم السيد بلحوسين بالقول ان الولايات الاخرى لم تعتمد على هذه الوسيلة رغم إيجابياتها.(