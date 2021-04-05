ضيافات يكشف عن استحداث قطب للمؤسسات المصغرة بعنابة

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات اليوم الاثنين بعنابة بأن الجهود المتضافرة لدعم وترقية المقاولاتية "ستثمر باستحداث قطب حقيقي للمؤسسات المصغرة بعنابة يستقطب المبادرين بخلق النشاط ويكون بمثابة واجهة تعكس الطاقات الهائلة للشباب في هذا المجال" .

و أوضح الوزير خلال زيارته لصالون المؤسسات المصغرة الناشطة بولاية عنابة و ذلك رفقة وزير الصناعة، محمد باشا في إطار زيارة عمل قاما بها إلى الولاية بأن قطب المؤسسات المصغرة "سيتم استحداثه على مستوى مبنى (انسيد سابقا) ببلدية سيدي عمار الذي تم تحويله من الوكالة الوطنية لتطوير الحظائر الصناعية إلى الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية (أنساج سابقا) ليستوعب أكثر من 100 مؤسسة مصغرة من مختلف جهات الوطن" .

وأضاف السيد ضيافات، بأن السلطات العمومية تعمل على تهيئة كل شروط النجاح لأصحاب النشاطات، مبرزا أن للشباب طاقة هائلة لخلق الثروة وهم مدعوون لاستغلال هذه الطاقة لترقية شبكة مؤسسات مصغرة تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق القيمة المضافة .

وخلال معاينته أجنحة صالون المؤسسات المصغرة و ذلك رفقة وزير الصناعة، دعا الوزير المنتدب المقاولين الشباب إلى استغلال الفرص المتاحة لاستحداث وترقية المؤسسات المصغرة، مشددا على "ضرورة التواصل مع مختلف الهيئات عبر الأرضيات الرقمية التي استحدثت لتسهيل التواصل ما بين أصحاب النشاطات الصغيرة والمؤسسات الكبرى قصد ترقية المناولة" .

وأضاف بأن الكثير من احتياجات المؤسسات الكبرى يمكن أن توفرها المؤسسات المصغرة، مذكرا بأن عدة اتفاقيات أبرمت في هذا الإطار لإعطاء الأفضلية للمنتوج المحلي .

وفي حديثه مع العارضين الذين طرحوا بالمناسبة انشغالاتهم التي تتعلق بصعوبات مرتبطة بدفاتر الأعباء و المنافسة غير العادلة بالسوق بالإضافة إلى صعوبة تسويق بعض المنتجات، أكد السيد ضيافات على "ضرورة اعتماد الرقمنة واستغلال كل الفرص لأجل ترقية الأداء و المنتوج" .

و قد وزعت خلال هذا الصالون مقررات استفادة بمحلات و شهادات الاستفادة من دورات تكوينية في إطار المرافقة التي توفرها الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية لفائدة حاملي مشاريع استحداث مؤسسات مصغرة .

كما زار الوزير المنتدب مؤسستين مصغرتين تنشطان ببلدية البوني في صناعة معدات الألمنيوم وتربية الأبقار استحدثتا في إطار أجهزة دعم التشغيل قبل ان يتابع عرضا حول إمكانيات المرافقة التي يوفرها المجمع الجهوي للفلاحة بعنابة لتشجيع الشباب على الاستثمار في نشاطات مرتبطة بمعدات العتاد الفلاحي .

وسيتوجه الوزير المنتدب غدا الثلاثاء إلى ولاية الطارف سيشرف خلالها على التوقيع على اتفاقية ثلاثية تجمع المجمع الجهوي الفلاحي بعنابة و الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية و مكتب عنابة لكونفيدرالية أرباب العمل قصد تكوين ومرافقة الشباب من عدة ولايات لبعث مؤسسات مصغرة في الفروع المرتبطة بالأنشطة الفلاحية.