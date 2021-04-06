وزارة العمل تطلق عشرة تطبيقات إلكترونية

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 10 تطبيقات ومنصات رقمية جديدة.

وقال جعبوب إن هذه التطبيقات تضاف للخدمات والتطبيقات التي اعتمدها القطاع سابقا وتهدف لعصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية وتخفيف الضغط على مرافق القطاع.

و أبرز أن من بين التطبيقات التعرف على ملامح الوجه، ومنصة الحساب الفردي للنشاط الأجير، وكذا خدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد.

من جانبه أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن من بين 222 مشروع رقمي مسجل ، 74 بالمائة منها موجهة للإستعمال الداخلي، و15 بالمائة موجهة لتقريب الإدارة من المواطن، و 8 بالمائة موجهة لتقريب الإدارة من المؤسسات الإقتصادية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية