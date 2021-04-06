وسيط الجمهورية يدعو إلى تنسيق الجهود على كافة المستويات لتحسين وترقية الخدمة العمومية

دعا وسيط الجمهورية كريم يونس اليوم الثلاثاء بسعيدة مندوبي وساطة الجمهورية إلى "ضرورة تنسيق الجهود على كافة المستويات ومع مختلف الهيئات والمؤسسات بغية تحسين وترقية الخدمة العمومية".

وأوضح يونس في لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بقاعة المؤتمرات بمدينة سعيدة "أن هيئة وسيط الجمهورية تعتبر فضاء ومصدرا لنقل نبض المجتمع إلى مختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية".

وفي هذا الإطار حث السيد يونس المسؤولين في جميع المستويات على " التعاون والتجاوب مع ما يرفع لهم من انشغالات المواطنين, عبر هيئة وسيط الجمهورية, أو عن طريق مندوبياتها المحلية", مؤكدا "أن تلك الانشغالات تعبر بكل صدق عن نبض المجتمع وطموحاته".

وأضاف "أن الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية ملزمة, بموجب القانون, بأن تتجاوب مع مساعي هيئة وسيط الجمهورية", قائلا "أن هذا المسعى سيساهم بشكل كبير في ارجاع ثقة المواطن في مؤسساته".

وندد ذات المتحدث "بعدم التعامل الجدي لبعض الهيئات الإدارية في الرد على انشغالات المواطنين", مطالبا " بفتح مجال أكبر للاستماع للإنشغالات والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها".

ومن جهة أخرى ذكر وسيط الجمهورية أن هيئته ومندوبياتها المحلية قد تلقت منذ شهر فبراير الماضي عشرات الآلاف من العرائض التي تتعلق بانشغالات ذات الصلة بمجالات السكن والشغل والاستثمار وتحسين ظروف معيشة المواطن.

وكان وسيط الجمهورية قد أشرف في مستهل زيارته لولاية سعيدة على تدشين مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بمقر الولاية وقام أيضا بتدشين مصلحة أمراض الكلى وتصفية الدم بمستشفى "أحمد مدغري" بمدينة سعيدة.