﻿كورونا: 135 إصابة جديدة و 103 حالة شفاء و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كوفيد-19 و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 103 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 118.251 حالة من بينها 135 إصابة جديد، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.392 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.123 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،فيما سجلت 3 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية