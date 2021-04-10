الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة مركزة استهدفت مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 149 الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بأن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "نفذت أمس الخميس قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال المغربي بمنطقة "اعظيم ام الجلود بقطاع أوسرد".

وكما نفذ الجيش الصحراوي "اليوم الجمعة قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة حفرة اشياف قطاع البكاري"، وقصف آخر "بمنطقة الرثراثيات قطاع الكلتة"، بالإضافة إلى "قصف عنيف استهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

وفي الختام ذكّرت الوزارة في بيانها بأن "هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتواصل مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الارواح والمعدات على طول جدار الذل".