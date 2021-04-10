﻿ منظمة الصحة العالمية: "اختلال صادم" في التوزيع العالمي للقاحات كوفيد-19

كشفت منظمة الصحة العالمية عن "اختلال صادم" في التوزيع العالمي للقاحات، إذ تم إعطاء أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، حتى الان أكثر من 87 في المئة منها ذهبت إلى مواطني البلدان مرتفعة الدخل أو البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما لم يتلقى مواطنو البلدان منخفضة الدخل سوى 0.2 في المئة من الجرعات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ، في مؤتمر صحفي، إن شخصا واحد من بين كل أربعة أشخاص، في المتوسط، تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19 في البلدان مرتفعة الدخل، مقابل شخص واحد فقط من بين أكثر من 500 شخص في البلدان منخفضة الدخل".

وكان من المتوقع أن توزع لية كوفاكس نحو 100 مليون جرعة مع حلول نهاية مارس، لكنها لم تسلم سوى 38 مليون جرعة من اللقاح لأكثر من 100 دولة ومنطقة في الأسابيع الستة الماضية.

وقال تيدروس " إنه من بين 220 دولة ومنطقة، هناك 194 دولة شرعت في التطعيم، و26 لم تفعل بعد.

ومن بين هذه الدول، تلقت سبع دول لقاحات وبإمكانها البدء بالتطعيم، ومن المقرر أن تتلقى خمس دول أخرى اللقاحات في الأيام المقبلة".

وشدد المسؤول الأممي على أن "هذا وقت الشراكة، وليس المحسوبية.

فندرة الإمدادات هي الدافع وراء قومية اللقاح ودبلوماسية اللقاح".

وتعمل منظمة الصحة العالمية على مراجعة المزيد من اللقاحات، وأكدت أن لقاحي سينوفارم وسينوفاك في المراحل الأخيرة من التقييم ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنهما في نهاية أفريل.