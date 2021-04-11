لجنة الترشيحات تصادق على ملف المترشح الوحيد للرئاسة شرف الدين عمارة

صادقت لجنة الترشيحات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، اليوم السبت، على ملف رئيس شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة، كمترشح وحيد لمنصب الرئاسة، كما قبلت 13 ملفا لعضوية المكتب الفيدرالي من أصل 18 تلقتهم اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين برئاسة عبد المجيد ياحي.

وبخصوص منصب الرئاسة، رفضت لجنة الترشيحات ملف منصور بلجودي بسبب عدم توفره على شرط العضوية بالجمعية العامة للاتحادية، وهو ما يتعارض مع اللوائح المعمول بها، حسبما جاء في بيان "الفاف".

وبالإضافة الى ذلك، تقدم بلجودي بمفرده دون تقديم قائمة مترشحين لعضوية المكتب الفيدرالي، وبالتالي يفتح الباب على مصراعيه لرئيس النادي البلوزدادي، لتولي سدة حكم الهيئة الفيدرالية.

للإشارة أن منصور بلجودي، لاعب كرة قدم سابق، قبل أن يتنقل للعيش طويلا بالأرجنتين أين مارس مهنة مدرب و مكون، وقد سبق له الترشح لانتخابات لرئاسة "الفاف" في العهدة المنقضية، والتي فاز بها خير الدين زطشي.

بالمقابل، رفضت لجنة الترشيحات ملفات خمسة مترشحين لعضوية المكتب الفدرالي بسبب عدم اكتمالها، ويتعلق الأمر بكل من العربي أومعمر (ممثل جمعية وهران)، بشير منصوري (رئيس رابطة كرة القدم لولاية إليزي)، بغداد مباركي (رئيس رابطة كرة القدم لولاية النعامة)، محمد دواس (رئيس رابطة كرة القدم لولاية عنابة)، أحمد خرشي (رئيس رابطة كرة القدم لولاية الأغواط).

ومع ذلك، يمتلك هؤلاء الأعضاء إمكانية تكملة الوثائق اللازمة حتى منتصف النهار من يوم الاثنين (12 أبريل)، قبل تقديم طعن على مستوى لجنة الطعون.

وسوف تدرس طعونهم يوم الثلاثاء (13 أبريل)، ليتم بعدها الإفراج عن القائمة النهائية للمترشحين المعنيين بدخول المعركة الانتخابية المبرمجة يوم الخميس 15 أبريل بالجزائر العاصمة، في مكان سيتم تحديده لاحقا، وفق الأمين محمد ساعد، العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

قائمة المترشحين المقبولة من طرف لجنة الترشيحات:

منصب الرئيس: شرف الدين عمارة (رئيس شباب بلوزداد).

أعضاء المكتب الفدرالي:

محمد معوش (ممثل فريق جبهة التحرير الوطني وعضو الجمعية العامة للفاف) مولدي عيساوي (عضو الجمعية العامة، رئيس سابق للفاف ووزير الشباب والرياضة سابقا) رشيد قاسمي (عضو المكتب الفدرالي المنتهية عهدته وممثل شبيبة الساورة) عمار بهلول (رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم لعنابة) ياسين بن حمزة (رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم لسعيدة) محمد غوتي (رئيس رابطة كرة القدم لولاية أم البواقي) نسيبة لغواطي (ممثلة الرابطة الوطنية النسوية لكرة القدم) حكيم مدان (ممثل شبيبة بجاية) رشيد أوكالي (رئيس رابطة كرة القدم للجزائر العاصمة) جيلالي طويل (رئيس رابطة كرة القدم لولاية الشلف) أعضاء احتياطيين للمكتب الفيدرالي: سليمان يماني (رئيس رابطة كرة القدم لولاية بشار) فضيلة شاشوة (رئيسة رابطة كرة القدم لولاية بومرداس).