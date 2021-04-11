الجيش الصحراوي يواصل قصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي، لليوم الـ150 على التوالي، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 150 الصادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن "الجيش الصحراوي قصف أمس الجمعة، مواقع و تخندقات قوات الاحتلال في بمنطقة اكرارة الشديدة قطاع الفرسية مرتين متتاليتين".

أما نهار اليوم السبت - يضيف البيان - فقد "قصفت وحدات الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في مناطق : روس السبطي و أبيرات تنوشاد قطاع المحبس".

كما شن الجيش الصحراوي "قصفا استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة أودي الزيات قطاع الفرسية".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة جحور وتخندقات قوات الاحتلال التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، بحسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية.