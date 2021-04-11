كورونا: 138 إصابة جديدة, 107 حالة شفاء و 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 107 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأحد بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 118.516 حالة من بينها 138 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.600 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.130 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 6 ولايات أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".