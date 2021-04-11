بن بوزيد: تدعيم المؤسسات الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا بعدد من الأطباء

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, البروفسيور عبد الرحمان بن بوزيد, عن تدعيم المؤسسات الصحية المتواجدة بولايات الجنوب والهضاب العليا بعدد من الأطباء الناجحين في المسابقة المنظمة يومي 6 و 7 أفريل الجاري بولاية ورقلة.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأحد أن السيد بن بوزيد الذي قام رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي إن قزام وبرج باجي مختار, أعلن عن "تدعيم المؤسسات الصحية المتواجدة بولايات الجنوب والهضاب العليا بعدد من الأطباء الناجحين في إطار مسابقة الإلتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدكتوراه الطبية المتخصصة لولايات الجنوب والهضاب العليا التي تم تنظيمها لفائدة الأطباء العامين يومي 6 و 7 أفريل الجاري بولاية ورقلة".

وكان الوزير قد استهل زيارته الميدانية التي تندرج في إطار "تعزيز وترقية الخدمات بولايات الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل" بتفقد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإن قزام التي تم تزويدها بمعدات طبية تمثلت في أجهزة لتخطيط القلب وأجهزة للكشف بالرنين المغنطيسي بالإضافة إلى سيارة إسعاف كهبة تضامنية قدمت من طرف وزارة البريد لفائدة سكان المنطقة.

كما قام بتفقد مشروع مستشفى بسعة 60 سريرا, حيث تلقى بعين المكان شروحات من قبل القائمين على انجاز هذا المشروع الذي وصلت نسبة أشغاله إلى 55 بالمائة ليتوجه بعدها إلى مشروع انجاز 50 مسكنا, منها 24 وحدة سيستفيد منها مهنيو الصحة.

وأشار البيان في هذا الصدد الى أن الوزير اجتمع بمهنيي الصحة لهذه المنطقة رفقة ممثلين عن المجتمع المدني واستمع الى انشغالاتهم واقتراحاتهم ليسدي بعدها جملة من التوجيهات والتعليمات وعلى رأسها توفير خدمة التطبيب عن بعد وتدعيم برامج التوأمة.

كما قام الوزيران بزيارة لولاية برج باجي مختار وأشرفا على تسليم معدات طبية تمثلت في أجهزة لتخطيط القلب وأجهزة للكشف بالرنين المغنطيسي بحضور والي الولاية وأعضاء من السلطات المحلية ليقوما بعدها بزيارة المستشفى المختلط (العسكري-المدني) أين قدم لهما عرض حال المستشفى بحضور مهنيين وممثلين عن المجتمع المدني.