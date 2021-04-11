بوغازي: "مجال الاستثمار في السياحة مفتوح لكل الراغبين في إعطاء قيمة مضافة للقطاع"

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، بعد ظهر اليوم الأحد، بخنشلة، أن "مجال الاستثمار في السياحة مفتوح لكل الراغبين في إعطاء قيمة مضافة للقطاع".

وأوضح الوزير لدى إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز قرية عطل ببلدية يابوس أن "دائرته الوزارية تدعم المستثمرين الحقيقيين الراغبين في النهوض بالقطاع وتحريك عجلة السياحة وجعلها قطاعا خلاقا للثروة".

وحث الوزير بعد إستماعه للشروحات التقنية للمشروع على ضرورة "إحترام آجال الإنجاز مع مراعاة معايير الجودة حتى يساهم المشروع في جعل المنطقة قطبا سياحيا بإمتياز بفضل الطبيعة الجبلية التي تمتاز بها".

و أعرب بوغازي خلال إشرافه على تدشين فندق جديد تصنيف أربع نجوم تابع لأحد الخواص ببلدية الحامة بطاقة استيعاب تقدر ب200 سرير عن إعجابه بالهندسة المعمارية لذات الهيكل السياحي ليرتفع عدد الهياكل الفندقية المصنفة بالولاية إلى 7هياكل بطاقة استيعاب تقدر ب682 سرير.

وبعد أن وقف الوزير على حقيقة الاعتراضات القانونية التي حالت دون استكمال مشروع إنجاز حديقة التسلية الحضرية ببلدية خنشلة المتوقفة به الأشغال منذ أربع سنوات بسبب اعتراضات من المديرية العامة للغابات بسبب الطبيعة القانونية للأرضية التي أقيم عليها المشروع وعد الوزير بتبليغ هذا الانشغال للسلطات العليا في البلاد و العمل على معالجته بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

واختتم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي زيارته إلى ولاية خنشلة بزيارة المحطة المعدنية الحموية حمام الصالحين ببلدية الحامة والذي أعيد فتحه في وجه الجمهور مؤخرا بعد رفع تدابير الحجر الصحي على الولاية.