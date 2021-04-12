الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم: المصادقة على الملفات الخمسة المرفوضة

أعلنت لجنة الطعون لانتخابات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", هذا الاثنين, المصادقة النهائية على ترشح شرف الدين عمارة لمنصب الرئاسة, بالإضافة إلى قبول 17 ملفا للمترشحين لعضوية المكتب الفدرالي: 12 عضوا و 5 أعضاء احتياطيين.

ويتعلق الأمر بكل من مولدي عيساوي, عمار بهلول, ياسين بن حمزة, رشيد قاسمي, محمد غوتي, بشير منصوري, محمد معوش, حكيم مدان, رشيد أوكالي, العربي أومعمر, جيلالي طويل و نسيبة لغواطي, لدخول عضوية المكتب التنفيذي للاتحادية.

ناهيك عن محمد دواس, أحمد خرشي, بغداد مباركي, سليمان يماني و فضيلة شاشوة كأعضاء احتياطيين.

وكانت لجنة الترشيحات قد رفضت يوم السبت الفارط خمسة ملفات تضمنتها القائمة التي قدمها شرف الدين عمارة, بسبب عدم اكتمال وثائق ملفاتهم.

ويتعلق الأمر بكل من العربي أومعمر (ممثل جمعية وهران), بشير منصوري (رئيس رابطة ولاية إليزي), بغداد مباركي (رئيس رابطة ولاية النعامة), محمد دواس (رئيس رابطة ولاية عنابة), أحمد خرشي (رئيس رابطة ولاية الأغواط).

لكن هؤلاء الأعضاء قاموا بتكملة وثائق ملفاتهم وإيداعها على مستوى لجنة الطعون, ليتم تأهيلهم لدخول المعركة الانتخابية.

و أفادت لجنة الطعون في بيان لها عبر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم: "اجتمعت لجنة الطعون برئاسة ناصر سلاطني بمعية عباس مرسلي و عبد العزيز مقيرش, اليوم الاثنين, لدراسة ملفات الطعون التي قدمها المترشحون لعضوية المكتب الفدرالي. فبعد دراسة مدققة لكل ملف قررنا قبولهم بما فيها التي تم رفضها من قبل".

وستنعقد الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم الخميس 15 أفريل بالجزائر العاصمة.