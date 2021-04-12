الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش والدرك والشرطة والحماية المدنية والأطباء وشبه الطبيين بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كل ضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي والمرابطين الأشاوس على الحدود وكذا أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية, وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب الرئيس تبون في صفحته الرسمية على تويتر هذا الاثنين قائلا: "لكل الضباط وضباط الصف والجنود والمرابطين الأشاوس على الحدود من الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, رمضان مبارك وكريم إن شاء الله".

و كتب رئيس الجمهورية مهنئا أفراد الدرك والشرطة والحماية المدنية: "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم, أهنئ أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية, وأتمنى لكم رمضانا كريما بحول الله".

كماهنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في نفس اليوم, الأطباء وشبه الطبيين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وكتب في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رمضان مبارك, لكل الأطباء, وشبه الطبيين الذين لا يزالون يجابهون وباء كورونا, بكل عزم و إرادة وتضحية. شكرا لكم".