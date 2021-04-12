أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1442 هـ.

وأوضح بيان اللجنة أن الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك، واليوم الاثنين آخر أيام شهر شعبان 1442 الوافق لـ 12 أفريل 2021.

وبهذا فإن فسيكون يوم غد الثلاثاء 13 أفريل 2021 الموافق لـ1 رمضان 1442.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية اجتمعت اليوم بدار الإمام بالمحمدية (العاصمة) لرصد هلال رمضان هذا العام، كما، أن لها فروعا على مستوى 48 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء في علم الفلك.