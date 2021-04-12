الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاثنين، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،

وهذا نصها الكامل :

"بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا

محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه وعلى آله وصحبه.

أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا العلي القدير أن يعيننا على حسن صيامه

وقيامه على الوجه الذي يرضاه.

الحمد لله الذي من علينا هذا العام بتخفيف وطأة الوباء وأصبحنا نعيش وضعا

مستقرا، فضلا من الله ثم بجهود أفراد السلك الطبي وشبه الطبي ووعي المواطنات

والمواطنين، مما سمح بفتح أبواب المساجد للمصلين، خاصة لأداء صلاة التراويح

التي حرمنا من أدائها العام الماضي بسبب انتشار واسع للوباء.

وإنها لسانحة في هذا المقام أن أذكر أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين

بضرورة مضاعفة اليقظة والحذر واحترام إجراءات البروتوكول الصحي في كل الفضاءات العمومية.

كما أدعو إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل للتقرب من الله عز وجل وتقوية

أواصر التضامن والأخوة، اعتزازا بقيم ديننا الحنيف واقتداء بأجدادنا والابتعاد

عن الاستهلاك المفرط والتبذير.

وفي الأخير، أجدد تهاني الخالصة لكم ولكن ولأبناء جاليتنا في المهجر بمناسبة

شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الاسلامية

بالخير والبركة والرخاء. كما أترحم على أرواح ضحايا وباء كورونا ممن فقدناهم،

متضرعا الى الرحمان الرحيم ان يسكنهم فسيح جنانه وأن يعجل بشفاء المصابين.

صح رمضانكم، كل عام وأنتم بخير.

عاشت الجزائر حرة سيدة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".