ميشال ديكاستير ....خطوة الحزب الحاكم في فرنسا تجاوز لإرادة الأفارقة

اعتبرت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الافريقية ميشال ديكاستير Michèle Decaster قرار الحزب الحاكم في فرنسا "الجمهورية إلى الأمام" القاضي بفتح ممثلية له بالأراضي الصحراوية المحتلة بأنه ليس ذي أهمية ولا قيمة له كونه يتعارض مع الشرعية الدولية.

و انتقدت السيدة ميشال ديكاستير في تصريح للإذاعة الجزائرية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وقالت إنه يتعين عليه احترام مبادئ وإرادة دول الاتحاد الافريقي حيال قضية الصحراء الافريقية باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.

وأضافت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الافريقية بان الأجيال الصاعدة من الشباب في افريقيا لن تنظر بايجابية لمثل هكذا موقف متنكر ومعرقل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، في وقت يدعي فيه الرئيس ماكرون بأنه يعمل على إعادة بناء العلاقات مع الدول الافريقية و الأجيال الصاعدة على أسس جديدة ومتوازنة.

من جهته اعتبر السفير الصحراوي بالجزائر، عبدالقادر طالب عمر، أن فرنسا، بهذه الخطوة، تعمل على إطالة الأزمة في الصحراء الغربية لابتزاز شعوب المنطقة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية